Бадаев высоко оценил шансы Шары Буллета в грэпплинге с Масвидалем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что российский боец UFCШарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, имеет превосходство перед бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американцем Хорхе Масвидалем перед предстоящим поединком по грэпплингу.

"Шара будет иметь превосходство в габаритах, он покрупнее. Оба не борцы, и это не их конец. За счет желания и мотивации Шара должен забирать. Шара Буллет моложе и мотивированнее Масвидаля. Думаю, для него эта история будет более принципиальной. А Масвидаль прошел через большое количество воин, принял большой урон. И как будто для него это не так значительно", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Схватка по грэпплингу между Магомедовым и Масвидалем пройдет 11 марта в Рио-де-Жанейро.

UFC Шара Буллет Шарабутдин Магомедов Хорхе Масвидаль Асланбек Бадаев
