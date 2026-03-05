Поиск

"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Реал" Сосьедад" стал вторым финалистом Кубка Испании по футболу.

По сумме двух встреч в полуфинале команда оказалась сильнее "Атлетика".

В ответном матче "Реал Сосьедад" одолел дома соперника со счетом 1:0, на 87-й минуте пенальти реализовал Микель Оярсабаль.

Российский футболист "Реала Сосьедад" Арсен Захарян остался в запасе.

В первом матче также победил "Реал Сосьедад" (1:0).

В финале "Реал Сосьедад" сыграет с "Атлетико", который в 1/2 финала прошел "Барселону".

Атлетико футбол Реал Сосьедад Барселона Атлетик
