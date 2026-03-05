Поиск

"Арсенал" упрочил лидерство в чемпионате Англии по футболу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Арсенала" со счетом 1:0 победили "Брайтон" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии.

Автором гола стал Букайо Сака (9 минута).

В свою очередь, "Манчестер Сити" сыграл вничью 2:2 с "Ноттингем Форест" на своем поле. В составе "Сити" отличились Антуан Семеньо (31) и Родри (62). У гостей точные удары нанесли Морган Гиббс-Уайт (56') и Эллиот Андерсон (76').

"Арсенал" набрал 67 очков в 30 матчах и опережает "Манчестер Сити" на семь баллов. При этом у "Сити" остается одна игра в запасе.

Арсенал футбол Манчестер Сити
