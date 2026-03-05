"Салават Юлаев" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 4:1 взяли верх над хабаровским "Амуром" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Салавата Юлаева" голы провели Артем Пименов (13-я минута), Егор Сучков (27), Евгений Кузнецов (39), Девин Броссо (58, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Амура": Данил Юртайкин (18).

"Салават Юлаев" набрал 70 очков после 62 матчей, занимает в Восточной конференции пятое место и обеспечил себе выход в плей-офф. "Амур" с 64 очками после 62 игр идет на девятой строчке Восточной конференции и продолжает борьбу за попадание в кубковую восьмерку.