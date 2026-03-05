Поиск

"Салават Юлаев" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 4:1 взяли верх над хабаровским "Амуром" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Салавата Юлаева" голы провели Артем Пименов (13-я минута), Егор Сучков (27), Евгений Кузнецов (39), Девин Броссо (58, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Амура": Данил Юртайкин (18).

"Салават Юлаев" набрал 70 очков после 62 матчей, занимает в Восточной конференции пятое место и обеспечил себе выход в плей-офф. "Амур" с 64 очками после 62 игр идет на девятой строчке Восточной конференции и продолжает борьбу за попадание в кубковую восьмерку.

Евгений Кузнецов КХЛ Салават Юлаев хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Краснодар" пожаловался на ЦСКА за расистские выкрики болельщиков

"Краснодар" пожаловался на ЦСКА за расистские выкрики болельщиков

ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА победил "Краснодар" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты" в НХЛ

"Барселона" разгромила "Атлетико", но выбыла из Кубка Испании

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

Футболист "Реала" Родриго пропустит ЧМ из-за травмы

"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за БПЛА матче

ЦСКА уступил "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Прерванный из-за воздушной тревоги матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновлен

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });