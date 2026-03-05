Определились пары первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - По итогам матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/26 определились пары первого этапа полуфинала турнира.

Они выглядят следующим образом: "Крылья Советов" (Самара) — "Локомотив" (Москва); "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Динамо" (Махачкала).

Матчи запланированы на 17–19 марта. Точные даты и время начала игр будут объявлены дополнительно.

Последним путёвку в полуфинал оформил "Локомотив", обыграв на выезде тульский "Арсенал" со счётом 2:1. Игра состоялась в Химках из-за неготовности поля в Туле.

Победители полуфинальных противостояний Пути регионов в дальнейшем встретятся с командами, проигравшими в полуфинальных парах Пути РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.