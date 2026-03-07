Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.
Время спортсменки - 1 минута 24,47 секунды. Золото завоевала шведка Эбба Орше (1.22,00).
Участницы представляют паралимпийский класс LW 6/8-2 (поражение части руки).
Медаль Ворончихиной – первая для российской команды. Отечественные спортсмены выступают в Паралимпиаде-2026 под флагом и гимном РФ.