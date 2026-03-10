Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Идиан-Уэллсе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в третьем круге турнира серии Mastersв Индиан-Уэллсе (США).

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Баэс – 53-е.

В четвертом круге турнира Медведев встретится с американцем Алексом Микельсеном (14), который ранее сенсационно обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица.