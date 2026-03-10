Поиск

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Идиан-Уэллсе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в третьем круге турнира серии Mastersв Индиан-Уэллсе (США).

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Баэс – 53-е.

В четвертом круге турнира Медведев встретится с американцем Алексом Микельсеном (14), который ранее сенсационно обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица.

"Спартак" обыграл "Акрон" в драматичном матче РПЛ

Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Двоеглазова выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026

"Динамо" в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину"

Степанова и Букин победили среди танцевальных пар в финале Гран-при России

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России среди спортивных пар

