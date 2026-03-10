Дзюба заявил, что с удовольствием вернулся бы в "Спартак"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что с радостью вернулся бы в московский "Спартак", воспитанником которого он является.

"Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

37-летний футболист подтвердил, что о его возвращении просят и сами болельщики "Спартака".

"Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про "Спартак", - подчеркнул он.

Дзюба играл за "Спартак" с 2006 по 2015 год. После этого, отказавшись продлевать с московским клубом контракт, перешел в петербургский "Зенит" и стал, в частности, четырехкратным чемпионом России.