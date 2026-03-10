Поиск

Российский боксер Сосулин назвал недопустимой недооценку его соперника Нагбе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин заявил, что испытывает дополнительную ответственность перед поединком с австралийцем Виктором Нагбе.

"Но ни в коем случае нельзя недооценивать Нагбе. Это крепкий парень с силовым боксом. Настраиваюсь на конкурентный бой. Тем более, я буду боксировать дома. Это дополнительная ответственность. Приложу максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

Бой возглавит турнир "IBA.PRO 15", который пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге.

"Мне удается стабильно проводить поединки раз в 3–4 месяца, а бывает и чаще. Я нахожусь в статусе обязательного претендента. Надеюсь, в этом году мне удастся подраться за звание чемпиона мира. Поэтому я стараюсь всегда держать себя в форме и быть наготове. Бой с Нагбе как раз позволит мне быть в форме", - отметил Сосулин.

В активе 29-летнего россиянина на профессиональном ринге 12 побед (шесть – нокаутом) в 12 поединках. 32-летний Нагбе также выиграл 12 боев (шесть – досрочно) при двух поражениях.

