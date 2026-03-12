Поиск

Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Йоханнес Клебо доставлен в больницу после серьезного падения в полуфинале спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира. Об этом сообщает Dagbladet.

Соревнование проходит в Драммене (Норвегия).

Инцидент произошел в четверг во время полуфинального забега. Клебо упал после контакта с американским лыжником Беном Огденом и сильно ударился затылком о поверхность трассы. Некоторое время он пролежал лежал на трассе, держась за голову.

По словам тренера сборной Норвегии Арильда Монсена, Клебо был "немного заторможен", но находился в сознании и мог общаться. В машине скорой помощи с ним провели первичный осмотр, после чего лыжника доставили в больницу для углубленного медицинского обследования.

Как и Клебо, американец Огден не смог продолжить спринтерский заезд.

Победителем мужского спринта в Драммене стал Ансгар Эвенсен.

Клебо – рекордсмен мира по числу золотых медалей на Олимпиадах – 11. Шесть из них он завоевал на Играх-2026 в Италии.

лыжные гонки Йоханнес Клебо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала серебро Паралимпиады

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала серебро Паралимпиады

Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

Медведев вышел в четвертьфинал Masters в Индиан-Уэллсе

"Реал" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе разгромил "Челси" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Байер" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Байер" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Металлург" впервые стал обладателем Кубка Континента КХЛ

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });