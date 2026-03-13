Поиск

Кучеров набрал 1100 очков в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров достиг отметки в 1100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

До юбилейного показателя он добрался, оформив два голевых паса в матче против "Детройта" (4:1 в пользу "Тампы"). Теперь на счету 32-летнего Кучерова 391 гол и 709 результативных передач в 863 матчах. В нынешнем сезоне форвард набрал 106 (34+72) очков в 60 играх.

Выступавший за ЦСКА Кучеров играет в "Тампе" с сезона-2013/14. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли НХЛ.

