"Вашингтон" победил "Баффало" в матче НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 2:1 победили "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

"Вашингтон" набрал 73 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от восьмого места, которое дает право сыграть в плей-офф, составляет пять очков.

"Баффало" (86 очков) – на втором месте в этой конференции.