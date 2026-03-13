Хамзат Чимаев проведет защиту титула UFC с Шоном Стриклендом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев проведет поединок с американским бойцом смешанного стиля Шоном Стриклендом на турнире UFC 328. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Турнир состоится 9 мая в Нью-Джерси, бой между Чимаевым и Стриклендом заявлен в качестве главного события вечера.

Для 31-летнего Чимаева это станет первой защитой чемпионского пояса в средней весовой категории. Непобежденный боец имеет в активе 15 побед, включая девять – в UFC.

35-летний Стрикленд одержал 30 побед, проиграл в семи боях. Все поражения – в UFC, где на его счету 17 побед.

Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2025 году.