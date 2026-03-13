Поиск

Капитан "Челси" Рис Джеймс продлил контракт с клубом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Челси" подписал новое соглашение с защитником Рисом Джеймсом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 2032 года.

26-летний защитник является воспитанником академии "Челси", за основную команду дебютировал в 2019 году. На счету футболиста в составе "Челси" 207 матчей и 11 забитых мячей во всех турнирах.

Джеймс — победитель Лиги чемпионов УЕФА, двукратный победитель чемпионатов мира среди клубов, обладатель Суперкубка УЕФА. В составе сборной Англии провел 16 матчей.

футбол Челси
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала серебро Паралимпиады

"Байер" сыграл вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

