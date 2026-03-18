Поиск

Баскетбольный матч "Локомотив-Кубань" - "Пари НН" перенесен из-за закрытия аэропорта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВTБ между краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" и нижегородским "Пари НН" перенесен на другую дату, сообщается на сайте турнира

Причиной переноса встречи стали логистические сложности: нижегородская команда не смогла вылететь на игру из-за закрытия аэропорта Краснодара.

О новой дате и времени проведения матча будет объявлено дополнительно.

Матч должен был состояться в среду вечером.

баскетбол Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

