Поиск

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Московские "Локомотив" и "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 28-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле "Локомотива".

На 24-й минуте Николас Маричаль вывел "Динамо" вперед. На 53-й минуте Артем Карпукас сравнял счет.

"Локомотив" набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Динамо" - на восьмом месте (39).

В следующем, предпоследнем, туре "Локомотив" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Встреча пройдет 10 мая и стартует в 19:30 мск. "Динамо" 11 мая примет "Краснодар" (20:00).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

