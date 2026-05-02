"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 победили московский ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Москве.

На 5-й минуте ЦСКА повел в счете: пенальти реализовал Иван Обляков.

На 30-й минуте ранее перешедший из ЦСКА в "Зенит" Игорь Дивеев сравнял счет.

Во втором тайме "Зенит" забил дважды, отличились Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60).

Петербургская команда набрала 62 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. На вторую строчку опустился "Краснодар" (60), который 3 мая сыграет в гостях с тольяттинским "Акронoм".

ЦСКА – на шестом месте, 45 очков. Безвыигрышная серия армейцев в РПЛ составляет пять матчей.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Сочи". Игра пройдет 10 мая и начнется в 15:00 мск. ЦСКА 11 мая встретится в гостях с нижегородским "Пари НН" (13:00).