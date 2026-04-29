World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - World Boxing допустила российских и белорусских боксеров к участию в соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба организации.

Представители этих стран будут выступать под нейтральным флагом.

"Боксеры, тренеры и официальные лица двух стран не смогут использовать национальную символику: флаги, гимны, форму с маркировкой RUS/BLR. Вместо этого будет применяться аббревиатура AIN и специальный логотип", - говорится в сообщении.

При этом спортсмены должны пройти индивидуальную проверку на соблюдение критерий допуска.

Исполнительный совет международной организации World Boxing в марте одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в состав организации.

Ранее МОК принял решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Курировать бокс на ОИ будет World Boxing - эту организацию временно признал МОК.

До этого делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. Сейчас россияне выступают на международных турнирах, проводимых IBA, под флагом и гимном РФ.