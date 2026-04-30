"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Испанский "Атлетико" и английский "Арсенал" со счетом 1:1 завершили первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде.

Оба гола состоялись с пенальти: на 44-й минуте точный удар нанес футболист "Арсенала" Виктор Дьекереш, на 56-й – игрок "Атлетико" Хулиан Альварес.

Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

Победитель пары встретится с победителем противостояния "Бавария" (Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция). В первом матче в этой паре победил ПСЖ (5:4).

ПСЖ - действующий чемпион турнира.