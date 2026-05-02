Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), победив соотечественника Дзюнто Накатани в главном поединке вечера профессионального бокса в Токио.

Бой продлился все 12 раундов, по его окончанию победу Иноуэ присудили единогласным решением судей.

В результате 33-летний спортсмен сохранил за собой чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

В активе Иноуэ теперь 33 победы на профессиональном ринге (27 – нокаутом) . Для Накатани это поражение стало первым в карьере при 32 победах (24 нокаутом).

Иноуэ владеет статусом абсолютного чемпиона с декабря 2023 года.