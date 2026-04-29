Поиск

Медведев выбыл из турнира Masters в Мадриде

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Флавио Коболли в четвертом круге турнира категории Masters в Мадриде.

Результат встречи – 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Коболли.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, Коболли – 13-е.

В четвертьфинале итальянец встретится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.

Таким образом, россиян на турнире в Мадриде не осталось.

В 2024 году турнир в Мадриде выиграл россиянин Андрей Рублев. Действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд, а наибольшее число титулов на счету испанца Рафаэля Надаля — пять титулов.

Все матчи проходят на грунтовом покрытии. Турнир относится к категории Masters — это вторая по престижности серия в мужском теннисе после Большого шлема.

Даниил Медведев теннис Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

