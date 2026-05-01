"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

Игроки "Крыльев Советов" радуются голу в матче 28-го тура РПЛ
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в пятницу проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет на 13-й минуте открыл Фернандо Костанца - игрок "Крыльев Советов" реализовал пенальти. На 64-й минуте Манфред Угальде ("Спартак") сравнял счет. "Крылья Советов" снова вышли вперед благодаря голу Кирилла Печенина на 77-й минуте.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место (48 очков), "Крылья Советов" - на десятом месте (29 очков).

