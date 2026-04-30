Глава ФИФА заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года, сыграет, в частности, в матчах, проходящих в США, заявил в четверг президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Иран, конечно же, примет участие в Чемпионате мира ФИФА 2026. И, конечно же, Иран будет играть в США", - заявил он, выступая на конгрессе ФИФА, проходящем в Канаде.

Участие иранской сборной в Чемпионате мира оказалось под угрозой в связи с конфликтом США и Ирана. В Тегеране заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Также президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной в чемпионате, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

Состав групп ЧМ-2026

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, Босния и Герцеговина

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

Группа Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Группа К: Португалия, Узбекистан, Колумбия, ДК Конго

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Чемпионат мира по футболу 2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.