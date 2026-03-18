Российский боксер Агрба считает, что Тиму Цзю важно вновь заявить о себе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Первый номер рейтинга WBA, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба поделился ожиданиями от поединка австралийца Тима Цзю против Дениса Нурджи из Албании.

Бой состоится 5 апреля в Вуллонгонге (Австралия), на кону будет стоять пояс WBO International в среднем весе.

Для Цзю это выступление станет вторым в среднем весе и с новой командой.

"Смена весовой категории — это серьезный шаг для любого боксера. Насколько он правильный — время покажет. Что касается смены команды, то, если вспомнить его последние бои, в подготовке явно нужно было что-то менять. Возможно, новые условия пойдут ему на пользу! Все увидим в ринге: какие выводы он сделал и насколько верными были эти изменения. Теперь задача Тима — снова попасть в гонку за серьезные титулы и заявить о себе", — сказал Агрба в интервью "Интерфаксу".

Ранее Цзю владел полноценным титулом WBО в первом среднем весе.

Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

