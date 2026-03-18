"Спартак" расторг контракт со словацким хоккеистом Ружичкой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Адам Ружичка покидает "Спартак", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК "Спартак" принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой", - говорится в сообщении.

26-летний словацкий форвард стал игроком "Спартака" в 2024 году. В 128 матчах в КХЛ он набрал 97 (49+48 по системе "гол+пас") очков.

До "Спартака" спортсмен выступал в клубах НХЛ "Калгари" и "Аризона".