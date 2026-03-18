Поиск

"Спартак" расторг контракт со словацким хоккеистом Ружичкой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Адам Ружичка покидает "Спартак", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК "Спартак" принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой", - говорится в сообщении.

26-летний словацкий форвард стал игроком "Спартака" в 2024 году. В 128 матчах в КХЛ он набрал 97 (49+48 по системе "гол+пас") очков.

До "Спартака" спортсмен выступал в клубах НХЛ "Калгари" и "Аризона".

хоккей Спартак Адам Ружичка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

Сборную Сенегала лишили победы в финале Кубка Африки из-за поведения игроков

"Реал" и "Арсенал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голевая передача Сафонова помогла ПСЖ вновь разгромить "Челси" в ЛЧ

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Медведев проиграл Синнеру в финале турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Горнолыжница Ворончихина и лыжник Голубков пронесли флаг РФ на закрытии Паралимпиады

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });