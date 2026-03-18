Путин выразил надежду, что МОК перестанет заниматься фокусами

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Международный олимпийский комитет в обновленном составе перестанет использовать спорт как средство достижения политических целей.

"Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды Международный олимпийский комитет перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

Он также вспомнил основоположника идей олимпизма Пьера де Кубертена и отметил, что спорт должен объединять людей и способствовать разрешению конфликтов, а не усугублять их.

В связи с решениями МОК российские спортсмены вынуждены были выступить на последних летних и зимних Олимпийских играх в усеченном составе, под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах.