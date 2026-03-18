"Зенит" вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 победили махачкалинское "Динамо" в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 45+8 минуте пенальти реализовал Джон Дуран.

Во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России "Зенит" сыграет с проигравшей в паре между московским "Динамо" и "Спартаком", которых ждет ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ. В первой встрече победило "Динамо" (5:2).