Янник Синнер вновь стал первой ракеткой мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он опередил испанца Карлоса Алькараса.

В воскресенье Синнер выиграл турнир категории Mastersв Монте-Карло, победив в финале Алькараса.

Ранее представитель Италии уже занимал первую строчку в рейтинге.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятую строчку.