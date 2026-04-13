Янник Синнер вновь стал первой ракеткой мира
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Он опередил испанца Карлоса Алькараса.
В воскресенье Синнер выиграл турнир категории Mastersв Монте-Карло, победив в финале Алькараса.
Ранее представитель Италии уже занимал первую строчку в рейтинге.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятую строчку.