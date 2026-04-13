Янник Синнер вновь стал первой ракеткой мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он опередил испанца Карлоса Алькараса.

В воскресенье Синнер выиграл турнир категории Mastersв Монте-Карло, победив в финале Алькараса.

Ранее представитель Италии уже занимал первую строчку в рейтинге.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятую строчку.

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матчах чемпионата России

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австрии

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австрии

ЦСКА проиграл аутсайдеру в матче РПЛ

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-главным тренером в истории Бундеслиги

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-главным тренером в истории Бундеслиги

Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в поединке в Лондоне

Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Питтсбург" в НХЛ

Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Есипенко лишился шансов выиграть турнир претендентов-2026