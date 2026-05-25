"Милан" уволил главного тренера

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Милана", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Кадровое решение в клубе объяснили низкими результатами команды: "Милан" не смог вернуться в Лигу чемпионов, заняв в Серии А пятое место.

Также клуб покинули генеральный директор Джорджо Фурлани, спортивный директор Игли Таре, технический директор Джеффри Монкада.

58-летний Аллегри возглавил "Милан" 30 мая прошлого года. Предыдущим его клубом был "Ювентус". Туринский клуб при Аллегри (периоды 2014-2019 и 2021-2014) по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, два раза – Суперкубок Италии.

С 2010 по 2014 год Аллегри уже работал в "Милане", по разу привел команду к триумфу в чемпионате и Суперкубке Италии.