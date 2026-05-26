Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Евгений Малкин подписал новое соглашение с "Питтсбургом", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.
Контракт с 40-летним спортсменом рассчитан на год, зарплата за этот период – $5,5 млн.
Всю 20-летнюю карьеру в НХЛ Малкин провел за "Питтсбург", став трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
В "Питтсбург" Малкин переходил из магнитогорского "Металлурга", воспитанником которого он является.
Малкин – двукратный чемпион мира в составе сборной России.