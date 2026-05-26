Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Евгений Малкин. Чемпионат НХЛ: "Питтсбург Пингвинз" - "Сиэтл Кракен" Фото: Gene J. Puskar/AP/TASS

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Евгений Малкин подписал новое соглашение с "Питтсбургом", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Контракт с 40-летним спортсменом рассчитан на год, зарплата за этот период – $5,5 млн.

Всю 20-летнюю карьеру в НХЛ Малкин провел за "Питтсбург", став трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В "Питтсбург" Малкин переходил из магнитогорского "Металлурга", воспитанником которого он является.

Малкин – двукратный чемпион мира в составе сборной России.