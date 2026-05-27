Гассиев проведет защиту пояса WBA против чемпиона ОИ Йоки в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев проведет бой против олимпийского чемпиона-2016 и чемпиона мира-2015 француза Тони Йоки, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок состоится 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19".

Для 32-летнего россиянина это будет первая защита пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Гассиев обратил внимание на наличие у Йоки статуса олимпийского чемпиона, по мнению россиянина, поединок против француза не будет легким.

"Но я считаю, что у меня больше желания сохранить свой титул и победить его. И это самое важное — то, что ты приносишь на ринг. Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я делаю это с желанием победить и делаю все возможное, чтобы добиться этой цели. Я хотел бы поблагодарить мою команду и президента IBA Умара Назаровича Кремлева за предоставленную возможность. 11 июля жители Москвы увидят лучшую версию Мурата Гассиева, и я обещаю им фейерверк", - сказал Гассиев.

На счету Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Йока выиграл 15 боев (12 – досрочно), уступив в трех боях.