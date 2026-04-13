В "Локомотиве" назвали 130 млн евро приемлемой суммой для продажи Батракова "Зениту"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов назвал маловероятным переход полузащитника Алексея Батракова в другую российскую команду.

При этом он допустил продажу Батракова петербургскому "Зениту" за огромную сумму.

"Если только 130 миллионов (евро). 30 мало", - приводит слова Ульянова Sport24.

"Я вполне серьезно", - уточнил спортивную директор

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков забил 16 голов и сделал 10 результативных передач за "Локомотив" в матчах чемпионата и Кубка России.

Футболист сборной России Батраков - воспитанник "Локомотива".

