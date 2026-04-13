Сборная России по самбо завоевала под своим флагом 51 медаль на Кубке мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место в медальном зачете на прошедшем в Ереване Кубке мира по самбо.

На счету отечественных самбистов 24 золотые, 14 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Второе место занял Казахстан (3, 7, 13), третье – Украина (2, 3, 7).

На Кубке мира были разыграны 33 комплекта наград.

Сборные России и Белоруссии выступили под государственной символикой своих стран. Решение о возврате флагов и гимнов России и Белоруссии принял в декабре прошлого года исполком Международной федерации самбо (ФИАС).