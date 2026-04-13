Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в матчах РПЛ-2026/27 до семи

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минспорт опубликовал проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает ужесточение лимита в сезоне-2026/27. Число иностранных игроков в заявке клуба на сезон не должно превышать 12, одновременно в матче на поле их может быть не более семи.

В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон максимум 13 легионеров, на игру на поле – не более восьми иностранных игроков.

Ранее министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев анонсировал постепенное ужесточение лимита на легионеров к схеме "10 легионеров в заявке на сезон+5 легионеров одновременно на поле в матче".

