Тарасов допустил, что UFC отстранит Мурзаканова из-за поражения нокаутом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Поражение нокаутом от бразильца Пауло Косты может притормозить карьеру россиянина Азамата Мурзаканова в UFC, считает менеджер Виталий Тарасов.

"Поражение Азамата Мурзаканова стало большой неожиданностью для всех, кто следит за ММА, и большим подарком для UFC, поскольку промоушен реанимировал карьеру Пауло Косты. Думаю, что Азамат по ходу поединка или во время подготовки получил травму левой руки, так как в какой-то момент боя он практически перестал ее использовать", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Очень жаль, поскольку Мурзаканов показывал зрелищные бои и вполне мог стать претендентом на титул", - посетовал он.

"Я думаю, что он получит значительное отстранение из-за поражения нокаутом и затем ему дадут в соперники кого-то из российских бойцов: Крылова, Гуськова или даже Анкалаева, если с Магомедом будут отказываться драться. В топ-15 сейчас сразу четверо россиян, из которых продвигает себя только Богдан (Гуськов), так что для UFC очевидный вариант — свести их между собой", - добавил Тарасов.

Как сообщалось, Мурзаканов потерпел поражение от бразильца Косты на турнире UFC 327 в Майами. Поединок представителей полутяжелой весовой категории завершился нокаутом в третьем раунде.

В результате Мурзаканов впервые проиграл в смешанных единоборствах, до этого россиянин выиграл 16 поединков подряд. На счету Косты 16 побед и четыре поражения.