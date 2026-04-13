Московское "Динамо" в драматичном матче обыграло "Акрон" в РПЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 победили тольяттинский "Акрoн" в 24-м туре чемпионата России.

Встреча прошла в Самаре, где "Акрoн" проводит домашние матчи.

После голов Николя Нгамале (20-я минута, с пенальти) и Артура Гомеса (33) "Динамо" повело с разницей в два гола.

"Акрону" удалось сравнять счет: отличились Стефан Лончар (42) и Жилсон Беншимол (88, с пенальти).

На 90+5 минуте победный для "Динамо" гол провел Константин Тюкавин.

В активе "Динамо" 34 очка, команда занимает седьмое место в турнирной таблице. "Акрoн" - на 12-й строчке, 22 очка.

Матч "Акрoн" - "Динамо" закрыл программу 24-го тура. Тройка лидеров выглядит следующим образом: 1."Краснодар" (53), 2."Зенит" (52), "Локомотив" (45).