ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 выиграл у английского "Ливерпуля" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Ливерпуле.

Победу ПСЖ принесли голы Усмана Дембеле на 72 и 90+1 минутах.

Вратарь клуба из Франции Матвей Сафонов провел весь матч. На счету голкипера сборной России шесть отраженных ударов.

В первом матче также победил ПСЖ – 2:0. В результате французская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Борьбу за выход в финал "Пари Сен-Жермен" поведет с победителем пары "Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания). В первой встрече "Бавария" победила испанскую команду в гостях со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене и стартует в 22:00 мск.

"Пари Сен-Жермен" - действующий победитель Лиги чемпионов. В составе команды в прошлом сезоне несколько матчей в ЛЧ провел и Сафонов, который сейчас является основным голкипером парижан.

В общей сложности на счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

В ПСЖ 27-летний вратарь перешел из "Краснодара" летом 2024 года.