Главный тренер ПСЖ восхитился Сафоновым после матча с "Ливерпулем"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов показал отличную игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против "Ливерпуля". Такое мнение высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

"Он отлично справился. Я говорил это с начала сезона: это большая честь иметь в команде трех вратарей такого калибра", - приводит слова Энрике L'Equipe.

Матч прошел в Англии и завершился со счетом 2:0 в пользу ПСЖ. Российский голкипер сделал несколько ключевых сейвов, лишив английскую команду возможности поразить ворота клуба из Франции.

Первая встреча в Париже также завершилась победой ПСЖ (2:0), который вышел в полуфинал.

Борьбу за выход в финал "Пари Сен-Жермен" поведет с победителем пары "Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания). В первой встрече "Бавария" победила испанскую команду в гостях со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене и стартует в 22:00 мск.

ПСЖ Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов Луис Энрике футбол
