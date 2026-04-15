Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В возрасте 96 лет скончался бывший защитник "Реала" Хосе Сантамария, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

"Сантамария навсегда останется одним из великих символов нашего клуба. Он был частью команды, которая навсегда запечатлелась в памяти всех мадридистов и любителей футбола по всему миру. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Хенто и Копа эта команда начала создавать легенду о "Реале". Сантамария всегда воплощал ценности нашего клуба, и до последнего момента "Реал" был главной страстью его жизни", - сказал президент клуба Флорентино Перес.

Сантамария выступал за "Реал" с 1957 по 1966 год, перейдя из уругвайского "Насьоналя". За девять сезонов в составе мадридского клуба он провел 337 матчей. Будучи игроком "Реала", Сантамария стал четырехкратным обладателем Кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов), завоевал шесть золотых медалей чемпионата Испании, по разу выиграл Межконтинентальный кубок и Кубок Испании.

Кроме того, в составе "Насьоналя" Сантамария стал пятикратным чемпионом Уругвая.

Клубная карьера Сантамарии была связана только с "Насьоналем" и "Реалом". Также он защищал цвета сначала сборной Уругвая, затем – национальной команды Испании (что было позволительно регламентом в 1950-60-е годы).