Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В возрасте 96 лет скончался бывший защитник "Реала" Хосе Сантамария, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

СпортУмер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча ЛуческуУмер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча ЛуческуЧитать подробнее

"Сантамария навсегда останется одним из великих символов нашего клуба. Он был частью команды, которая навсегда запечатлелась в памяти всех мадридистов и любителей футбола по всему миру. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Хенто и Копа эта команда начала создавать легенду о "Реале". Сантамария всегда воплощал ценности нашего клуба, и до последнего момента "Реал" был главной страстью его жизни", - сказал президент клуба Флорентино Перес.

Сантамария выступал за "Реал" с 1957 по 1966 год, перейдя из уругвайского "Насьоналя". За девять сезонов в составе мадридского клуба он провел 337 матчей. Будучи игроком "Реала", Сантамария стал четырехкратным обладателем Кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов), завоевал шесть золотых медалей чемпионата Испании, по разу выиграл Межконтинентальный кубок и Кубок Испании.

Кроме того, в составе "Насьоналя" Сантамария стал пятикратным чемпионом Уругвая.

Клубная карьера Сантамарии была связана только с "Насьоналем" и "Реалом". Также он защищал цвета сначала сборной Уругвая, затем – национальной команды Испании (что было позволительно регламентом в 1950-60-е годы).

Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

"Локомотив" продлил контракт с Зелимханом Бакаевым

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Определились все участники Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

World Aquatics допустила россиян к международным стартам под флагом РФ

World Aquatics допустила россиян к международным стартам под флагом РФ