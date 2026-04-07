Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Мирча Луческу Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер петербургского "Зенита" румын Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни, сообщает телеканал Antena 3 CNN.

Причиной смерти стали множественные осложнения: ишемические инсульты и тромбоэмболия легких. Ранее, 3 апреля, Луческу перенес два инфаркта. Луческу умер, находясь в в Университетской больнице Бухареста.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии, которую он возглавил в 2024 году (до этого занимал здесь аналогичную должность с 1981 по 1986 год). В апреле специалист покинул национальную команду в связи с истечением срока действия контракта.

Проблемы со здоровьем преследовали Луческу на протяжении последних десятилетий. В 2009 году он перенес экстренную операцию на сердце, в тот период возглавлял донецкий "Шахтер". В прошлом году ему провели операцию на бедре. Кроме того, в 2012 году Луческу перенес операцию после дорожно-транспортного происшествия .

Луческу – бывший главный тренер "Зенита", в российском клубе он работал в 2016-2017 г. В 2016 году он привел "Зенит" в победе в Суперкубке России.

Значительная часть карьеры связана с "Шахтером", который при нем выиграл Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы УЕФА), восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Суперкубка Украины, шесть раз – Кубка Украины.