Гандболистка ЦСКА Софья Васильева: восхищаюсь дисциплиной и трудолюбием Криштиану Роналду

Фото: Максим Серегин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Левый крайний московского ЦСКА и сборной России по гандболу Софья Васильева в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину рассказала о своих эмоциях после победы в Кубке России, об опыте выступлений на международной арене и увлечениях другими видами спорта.

— Софья, еще свежи воспоминания от триумфа ЦСКА в "Финале четырех" Кубка России. Насколько тяжело дался этот успех и что вы чувствовали после решающего матча – опустошение или радость от победы?

— Все началось с подготовки, она была тяжелой. Нам скорректировали прежний план тренировок, но понимали, ради чего работаем. Девчонки трудились и жили одной целью. Когда начался турнир, мы заходили на площадку максимально сплоченными и получали удовольствие от игры, от голов, от победы.

После финального матча были непередаваемые эмоции. Для меня это был первый выигранный Кубок России, поэтому я счастлива, благодарна каждой девчонке, тренерскому штабу за то, что мы все смогли объединиться. По ходу сезона не все складывалось гладко, но в итоге у нас получилось. После победы наступило не опустошение, а, наоборот, воодушевление.

— Как отпраздновали победу? Учитывая, что на следующий день уже отъезд в сборную, успели собраться?

— Мы не успели отпраздновать, поскольку многим из нас как раз предстоял отъезд в сборную России. Впереди у ЦСКА еще более глобальные цели — решили, все вместе отпраздновать, выполнив их.

— Первый статусный трофей. Удалось ли спокойно заснуть на следующий день? Или буря эмоций не давала успокоиться?

— Было тяжело заснуть: как уже говорила, эмоции классные, адреналин не так быстро ушел. Даже после обычных матчей сложно уснуть, а после таких насыщенных и победных — еще сложнее. Хорошо, что был хотя бы один денек на переваривание всех этих эмоций, и уже после этого мы отправились в сборную.

— Матчи против "Ростов-Дона" для ЦСКА по ходу сезона складывались не очень, сопровождались обидными поражениями. Каким образом этот факт влиял на психологическую подготовку к финалу с этой командой?

— Мы очень серьезно готовились - и к "Астраханочке", и к "Ростов-Дону". ЦСКА и "Ростов-Дон" знают друг друга очень хорошо. Скорее всего, те поражения не связаны с психологией. Сейчас мы забыли все, что было на протяжении сезона, и выходили с чистого листа: с новыми эмоциями, с холодной головой, с горячим сердцем. Чтобы наконец сделать этот шаг и забрать свое.

— Был ли переломный момент в финальном матче? Или их было несколько?

— Помню, что счет +2 переходил от одной команды к другой. Скорее всего, все решилось на последних пяти минутах, когда мы удержали преимущество в два мяча и начали наращивать его. Отлично помогала Полина Маркина в воротах, мы стеной, стояли в защите, никто не мог пройти. В результате получалось забивать и увеличивать отрыв.

— "Финал четырех" проходил на домашней площадке ЦСКА. Фигурист Алексей Ягудин однажды рассказывал мне, что ему дома тяжелее давались выступления из-за дополнительного давления. Чувствовали ли вы такое или это история не командных видов спорта?

— Тут эмоции все равно другие. Даже если кто-то сыпется, рядом всегда есть девчонки, которые вместе подхватывают, подбадривают, и все напряжение как рукой снимает. Для меня всегда классно играть дома. Это крутая поддержка болельщиков. И я всегда стараюсь смещать фокус с ответственности на получение удовольствия, драйва от эмоций, которые дают болельщики и команда. Если сравнивать с гостевыми матчами — несмотря на то, что нас поддерживают и на выездах, дома играть приятнее, силы удваиваются.

— Вы из Волгограда. Болельщики местной "Динамо-Синары" — это одна аура, болельщики ЦСКА в Москве, с более масштабной ареной, — другая. Но в столице, в отличие от региона, возможно, не такая тесная связь болельщиков с командой. Чувствуется разница?

— Когда болельщиков поменьше, но ты ближе к ним, это дает больше энергии, теплоты — вы становитесь будто одним целым во время матча. Но и большая арена, даже с некоторым количеством свободных мест, тоже не лишает эмоций. Просто это другая энергетика: когда публика большая и вы не так близки, чувствуешь их заряд, поддержку — что даже незнакомые люди переживают за тебя, болеют всей душой. А там, где меньше болельщиков, возникает та самая ламповая атмосфера, и чувствуешь себя по-настоящему уютно, словно в родной среде.

Спасибо футболистам за поддержку

— В Волгограде футбольный "Ротор" постоянно лидирует в рейтингах посещаемости в домашних матчах Первой лиги. Как гандболу удается держать свою аудиторию на этом фоне?

— Последние три года гандбол в нашем городе стал более известен. Это заслуга работы наших волгоградских болельщиков. Могу назвать Виктора Дмитриевича Ляхова — он очень круто помогал заполнять зал. У нас появились постоянные болельщики, с некоторыми из них игроки уже близко знакомы: фан-встречи, коллаборации с футболом, баскетболом, регби — все собираются в одной кучке. Есть отдельные болельщики, кто ходит только на гандбол, и, кажется, около тридцати процентов посещают и футбол, и гандбол.

— В день решающего матча "Финала четырех" на арене проходила автограф-сессия с участием бывших футболистов Алана Дзагоева и Георгия Щенникова. Если бы подвернулась возможность с ними пообщаться, было бы интересно?

— Во-первых, хочется поблагодарить, что они пришли поддержать нас. Это круто, когда взаимодействуют два вида спорта: такой популярный, как футбол, и гандбол. Общение с профессиональными спортсменами, даже из других видов спорта, всегда приносит пользу: можно обменяться опытом и получить ценные советы. С ними легко найти общий язык, а более опытные коллеги часто помогают советом и поддержкой. Было бы здорово пообщаться и с известными футболистами.

— А в целом: какие виды спорта помимо гандбола вам интересны?

— Кроме гандбола интересны баскетбол и футбол. Но футбол чаще посещала, когда жила в Волгограде — ходили болеть за "Ротор". Баскетбол смотрю иногда по телевизору, пару раз с нашей командой удалось сходить на матчи ЦСКА. Классный вид спорта, единственное: мне не нравится, что в баскетболе нельзя трогать игрока: на фоне нашего контактного гандбола это выглядит странно. Также пару раз была на регби — вот здесь уже на фоне гандбола очень жесткий, с опасными стыками. Чувствуется мужской характер. Но смотреть бывает страшно, если честно.

— Есть ли кумиры в других видах спорта? С кем из них интересно было бы пообщаться?

— С Криштиану Роналду. Для меня это человек-трудяга, который достиг всего собственным трудом. Шел вперед к целям, несмотря ни на что. Восхищаюсь его дисциплиной: как он работает, как проходят восстановительные процедуры. Ему 41 год, он добился многих высот, но не перестает работать и продолжает показывать классный результат.

Также в последнее время восхищаюсь теннисисткой Ариной Соболенко, смотрю ее подкасты. Мне попалась вырезка из ее интервью, где она рассказала, как три года назад едва не бросила теннис, думая, что это не ее. А сейчас Арина — первая ракетка мира, достигает всех целей, стала лицом многих популярных компаний.

К возвращению к международным стартам готовы

— Недавно в Италии прошли зимние Олимпийские игры. Следили за ними?

— В полглаза наблюдала за фигурным катанием. Расстроилась, что здесь несправедливо оценили выступление наших спортсменов. Слишком близко к сердцу это приняла и перестала следить за Играми.

— Россиянам разрешили выступать в соревнованиях по водным видам спорта – причем, с флагом и гимном страны. Продолжаете ли отслеживать новости о возможном допуске сборной России по гандболу?

— Конечно, мы следим за всеми актуальными новостями. Все очень ждем, когда нас допустят. Насколько я знаю, уже юниорок и молодежку допустили - следовательно, думаю, не за горами допуск и национальной сборной. Мы продолжаем работать и знаем, ради чего. И я уверена, что в ближайшем будущем сможем показать все, на что способны, на международной арене.

— Опыт выступления на международной арене у вас есть — вы были в составе юниорской сборной. Что дал тот опыт? Помог ли в карьере?

— Это были совсем другие ощущения: на тебе майка сборной России, герб на груди, ты понимаешь, что представляешь целую страну — пусть даже на юниорском уровне. Это большая ответственность, но в то же время честь и счастье, что имеешь шанс выступать на международной арене.

Я была в приятном шоке: за короткое время мы с девочками из разных городов, которые тренировались вместе только два месяца, стали единым целым. На чемпионат Европы мы поехали, можно сказать, одной семьей. Если бы не обидное поражение в овертайме полуфинала с Германией, у нас был бы шанс побороться даже за золото. Но сложилось как сложилось, это тоже бесценный опыт. Мы почувствовали вкус международной арены: когда играешь не в своей стране, не все трибуны болеют за тебя, а только единицы — родители, болельщики, кто приехал и верит. Незабываемые эмоции, которые мы с девочками любим вспоминать.

— В этом году исполнилось 10 лет триумфа женской сборной России по гандболу на Играх в Рио-де-Жанейро. Недавно по этому случаю в Москве провели гала-матч с участием наших героинь той Олимпиады. Насколько, на ваш взгляд, такие мероприятия полезны для следующих поколений гандболисток?

— Могу сказать, что это был праздник гандбола для всей арены. Все, кто пришел, были в восторге. Когда на площадку выходила олимпийская сборная, побежали мурашки: я помню тот самый финал Олимпиады со сборной Франции. Круто, что сейчас удалось собрать золотую сборную в полном составе. Думаю, что девочки и сами получили невероятные эмоции, поностальгировали.

Такие матчи действительно полезны, особенно когда перед игрой рассказывают мини-истории про Олимпиаду. Думаю, дети, которые увидели сейчас этот матч, могли захотеть повторить их успех. Как, например, в свое время я. Триумф наших гандболисток я застала в 12 лет. Даже в том возрасте испытывала классные эмоции, гордость за каждую из девчонок, что одним целым, всей командой, всей страной завоевали золото. Меня тогда "перещелкнуло": "Все, хочу так же". Я очень захотела попасть в сборную России и стать олимпийской чемпионкой. Но пути, как этого достичь, в голове еще абсолютно не было. Это были исключительно детские мечтания: захотелось испытать то же самое с командой и тоже победить.

— Вернемся к началу этого сезона. Насколько неожиданным стало приглашение в ЦСКА? Легко ли влились в команду, нашла общий язык с девчонками?

- Первое предложение от ЦСКА стало для меня неожиданностью, ведь я ещё не до конца освоилась в Суперлиге. Позже, когда я набралась опыта и закрепилась в основном составе "Динамо-Синары", появилась уверенность. Поэтому, когда предложение поступило повторно, я уже обдуманно решила, что готова к чему-то новому. Проведя пять лет в "Динамо", подумала, что можно открыть новую главу жизни. Тем более мне всегда хотелось, чтобы рядом был старший товарищ, который подскажет, направит. Такой стала Юлия Козаченко — она тоже из Волгограда.

— Легко ли прошла адаптация в армейской команде?

— Безупречно и гладко: девчонки меня замечательно приняли, с большинством из них я была знакома по сборной. А вот с игрой было сложнее – другая команда, нужно было переключаться. Достаточно долго не могла нащупать свою игру, почувствовать комфорт и расслабление во время матча. Но благодаря тренерскому штабу, вере и поддержке девочек у меня получилось. Спустя месяца три я начала чувствовать себя более раскрепощенной каждую игру.

— Как удается справляться с волнением?

— Конечно, перед каждым матчем есть небольшое волнение. Считаю, это нормально. Но с началом игры, с первым свистком, я стараюсь это задвинуть и на первый план выставлять только эмоции от игры, получение удовольствия.

— Ваши главные мечты в спорте и вне спорта?

— В спорте главная мечта, думаю, как у большинства спортсменов, — стать олимпийской чемпионкой. Хочется как можно больше титулов заработать за карьеру – по примеру Ани Вяхиревой.

По жизни в целом — хочется наконец определиться. В этом году заканчиваю бакалавриат в Волгоградской государственной академии физической культуры. В планах поступать в магистратуру, но пока не определилась, много мыслей. Пытаюсь определиться с будущей сферой деятельности. Наш массажист Юрий Плотников советует пойти в медицинский колледж — это тоже интересно, но пока я на перепутье, думаю, решаю. Надеюсь, в ближайшем будущем удастся определиться, чем хочу заниматься далее. Понимаю, что спорт не вечен, и хочется после него иметь профессию, которая будет приносить удовольствие.