Гандболистка ЦСКА Чигиринова рассказала об особой мотивации на финал Кубка России

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Разыгрывающая женского гандбольного клуба ЦСКА Наталья Чигиринова прокомментировала победу команды в финале Кубка России над "Ростов-Доном".

"Мы проделали невероятную работу и вышли на матч с готовностью биться друг за друга. Это был матч за трофей — настрой был соответствующий", — заявила Чигиринова.

Спортсменка отметила, что прошлогоднее отсутствие ЦСКА на "Финале четырех" Кубка России стало для команды серьезной мотивацией: "Нам было вдвойне обидно смотреть за матчами прошлого розыгрыша со стороны. Мы смотрели те игры всей командой и очень горько переживали".

В этот раз, по словам игрока, решающий этап турнира прошел в Москве, что позволило ЦСКА сыграть при поддержке домашних болельщиков: "Вокруг было много наших прекрасных фанатов, так что у нас получилось подарить им и самим себе прекрасные эмоции".

Как сообщалось, гандболистки ЦСКА со счетом 30:25 обыграли "Ростов-Дон" в финале соревнования. Армейская команда стала триумфатором турнира в четвертый раз.

"Финал четырех" прошел в Москве.

ЦСКА гандбол Наталья Чигиринова
