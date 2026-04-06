Гандболистка ЦСКА Козаченко назвала победу в финале Кубка России над "Ростов-Доном" вдвойне приятной

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Левый крайний ЦСКА Юлия Козаченко поделилась эмоциями после победы команды над командой "Ростов-Дон" в финале Кубка России.

"Я безумно счастлива, побеждать всегда круто! А сделать это в такой упорной, важной и эмоциональной игре — вдвойне приятно", — сказала Козаченко.

Спортсменка отметила, что успех в финале стал особенно ценным на фоне неудач в предыдущих встречах с соперником в текущем сезоне.

"Тем более, в течение сезона у нас, к сожалению, не получалось добиться успеха в играх против "Ростов-Дона", - добавила она

При этом гандболистка подчеркнула, что трофей не повод расслабляться, поскольку впереди у команды полуфинальная серия плей-офф чемпионата России против тольяттинской "Лады". "Так что впереди основательная подготовка к этим матчам, ну а дальше посмотрим, что нам принесет будущее", — подчеркнула Козаченко.

Как сообщалось, гандболистки ЦСКА со счетом 30:25 обыграли "Ростов-Дон" в финале соревнования. Армейская команда стала триумфатором турнира в четвертый раз.

"Финал четырех" прошел в Москве.

