"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и лишился лидерства в РПЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Краснодар" и "Балтика" со счетом 2:2 завершили матч 25-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Краснодаре.

На 43-й минуте "Балтика" повела в счете благодаря голу Мингияна Бевеева.

"Краснодар" отыгрался: точный удар нанес Хуан Боселли.

На 66-й минут состоялся курьезный гол "Балтики": защитник хозяев Тормена пытался сделать пас, но от ноги футболиста "Балтики" Максима Петрова мяч отскочил в ворота хозяев.

"Краснодару" все же удалось отойти от поражения: на 90+2 минуте отличился Жубал.

В результате действующий чемпион по итогам тура опустился на второе место в турнирной таблице (54 очка), а на первой строчке теперь находится петербургский "Зенит" (55). "Балтика" набрала 45 очков и, опережая московский "Спартак" по дополнительным показателям, занимает четвертое место.

В следующем туре "Краснодар" играет в Москве со "Спартаком". Игра пройдет 23 апреля и стартует в 19:45 мск. Одновременно в Грозном продет встреча "Балтики" с местным "Ахматом".

Что касается возглавившего турнирную таблицу "Зенита", 22 апреля он в Москве сыграет с "Локомотивом" (начало – 19:45).