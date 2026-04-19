"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 победили грозненский "Ахмат" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Все голы состоялись в первом тайме. На 21-й минуте гол в составе "Спартака" забил Эсекьель Барко, на 28-й – Маркиньос, на 40-й – Жедсон Фернандеш.

На 41-й минуте футболист "Ахмата" Максим Самородов сократил отставание в счете.

Во втором тайме "Спартак" еще дважды поразил ворота "Ахмата", но голы не были засчитаны после просмотра ВАР.

"Спартак" набрал 45 очков и, опередив калининградскую "Балтику" и московский ЦСКА, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Однако у "Балтики" имеется игра в запасе, ее он проведет в воскресенье в гостях с "Краснодаром" (начало- 19:30 мск).

"Ахмат" - на девятом месте, 31 очко.

В следующем туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Краснодаром". Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:45 мск. Одновременно пройдет и игра "Ахмата" с "Балтикой" в Грозном.