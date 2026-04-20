Андрей Рублев поднялся на три строчки рейтинга ATP

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте ATP.

Таким образом, Рублев улучшил свои позиции на три ступени.

На прошлой неделе российский теннисист дошел до финала турнира ATP 500 в Барселоне, где уступил представителю Франции Артюру Фису.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой десятое место в рейтинге ATP.

Янник Синнер из Италии по-прежнему находится на первой строчке. Ближайшие преследователи – Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Италия).