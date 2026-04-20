Названы арбитры на центральные матчи тура в РПЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Сухой назначен главным судьей на один из центральных матчей 26-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Зенит". Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Цыганок, ассистент – Рафаэль Шафеев.

Игра пройдет 22 апреля в Москве и стартует в 19:45 мск.

На следующий день в Москве состоится еще одна центральная встреча предстоящего тура: "Спартак" - "Краснодар" (начало – 19:45). Главным судьей на этот матч назначен Артем Чистяков, ассистенты - Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Инал Танашев; арбитр на ВАР – Павел Шадыханов; ассистент – Кирилл Левников.

В настоящий момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. Далее в топ-5 идут "Краснодар" (54), "Локомотив" (48), "Балтика", "Спартак" (по 45).

Программа 26-го тура будет растянута с 21 по 23 апреля.

Действующим чемпионом России является "Краснодар", в прошлом сезоне он стал триумфатором РПЛ впервые в истории.