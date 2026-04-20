Георге Хаджи возглавил сборную Румынии по футболу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Георге Хаджи назначен на пост главного тренера сборной Румынии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Румынской федерации по футболу.

В этой должности Хаджи сменил Мирчу Луческу, чей срок действия контракта с национальной федерацией истек 2 апреля, незадолго до его кончины.

61-летний Хаджи на клубном уровне играл, в частности, за румынские "Фарул", "Спортул", "Стяуа", испанские "Реал", "Барселону", итальянскую "Брешию", турецкий "Галатасарай".

Завершив игровую карьеру, Хаджи в 2001 году возглавил сборную Румынии, где работал непродолжительное время. Позднее работал главным тренером в турецких "Бурсаспоре", "Галатасарае", румынских "Политехнике", "Стяуа", "Вииторуле", "Фаруле".

футбол Румыния Георге Хаджи Мирча Луческу
