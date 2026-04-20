Российский боксер Агрба высоко оценил значимость боя с Инту

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба подчеркнул важность предстоящего поединка против филиппинца Джеральдо Инту.

Рассчитанный на десять раундов бой в первом полусреднем весе состоится 24 апреля в Уфе в рамках турнира "IBA.PRO 17" и пойдет в зачет IBA.PRO.

"В прошлый раз я боксировал в декабре в Дубае и сейчас не хочу простаивать. Бой с Инту мне нужен и важен, как и все остальные в карьере. Может ли этот поединок помешать бою за титул чемпиона мира? Я так не считаю. Каждый бой — практика, где ты узнаешь, в чем стал лучше, а где надо еще добавить. Это бой на IBA.PRO, он не пойдет в официальный рекорд, поэтому риск минимален", - приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации бокса России.

"Джеральд Инту — опытный левша, у него хорошая антропометрия. Мне нужно оставаться сфокусированным и навязать свою работу. Известное у него имя или нет, это не дает мне права расслабиться. Его величество бокс ошибок не прощает! Ринг все покажет и расставит по своим местам", - добавил Агрба.

На его счету на профессиональном ринге 17 побед (девять – нокаутом) при одном поражении.

Последний к настоящему моменту бой Агрба провел в декабре 2025 года на турнире "IBA.PRO 13", где единогласным решением судей одолел аргентинца Рубена Муньоса и занял первую строчку рейтинга WBA в первом полусреднем весе. Этот поединок стал для 30-летнего Агрбы реваншем за поражение от Муньоса в июле 2025 года на турнире RCC Boxing Promotions.

В активе серебряного призера Европейских игр-2019 — три победы в серии IBA.PRO. Сейчас Агрба входит в топ-15 мирового рейтинга BoxRec в своей весовой категории.

Инту — лучший филиппинский боксер первого полусреднего веса по версии BoxRec. В своей карьере он владел титулом WBC Latino, а его профессиональные бои проходили на Филиппинах и в Саудовской Аравии. На профессиональном ринге он выиграл 14 боев (11 – досрочно), один поединок проиграл.

Возглавит турнир "IBA.PRO 17" в Уфе претендентский бой по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и Баходуром Усмоновым из Таджикистана. Также свои титульные поединки проведут другие представители Республики Башкортостан Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.