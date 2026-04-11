Российский боксер Агрба на турнире "IBA.PRO 17" встретится с филиппинцем Инту

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Харитон Агрба проведет поединок против Джеральдо Инту из Филиппин, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый поединок в первом полусреднем весе пройдет в рамках турнира "IBA.PRO 17" в Уфе 24 апреля. Поединок пойдет в зачет IBA.PRO.

Агрба на профессиональном ринге одержал 17 побед (девять – нокаутом) при одном поражении. На счету Инту 14 побед (11 – досрочные), одно поражение.

Возглавит турнир в Уфе претендентский бой по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым (и Баходуром Усмоновым (из Таджикистана. Также свои титульные поединки проведут другие представители Республики Башкортостан Азалия Аминева и Данис Габдрафиков

